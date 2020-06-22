Иерей ноябрьского храма разбился в Липецкой области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска вместе с родными погиб в аварии в Липецкой области. Сообщения о трагедии появились в соцсетях, информацию о смерти иерея URA.RU подтвердили в храме Архистратига Божиего Михаила, где служил Косолапов.

Представитель храма в разговоре с агентом заявил, что подробностей о смерти священника пока нет. «Сейчас все готовится к панихиде по отцу Евгению», — пояснил служащий. Церемония запланирована на 13:00. Проститься с Косолаповым придут его близкие, прихожане и соратники по церковной службе.

Пользователи соцсетей, знавшие отца Евгения, сообщают, что он попал в смертельное ДТП под Ельцом в Липецкой области. Региональное управление МЧС подтвердило, что днем 21 июня в Елецком районе произошла авария с участием двух иномарок Kia Rio и Hyundai Creta. От столкновения одна машина вылетела в поле, вторая загорелась. Всего погибли шесть человек, один доставлен в больницу. УМВД России по Липецкой области проводит проверку.

Один из знакомых семьи Косолапова, пожелавший остаться анонимным, сообщил URA.RU, что в машине с отцом Евгением находились родственники его супруги. По его данным, вместе со священником погибли сестра его жены и теща.

Отце Евгений на службе в ноябрьском храме Архистратига Михаила Фото: личная страница Евгения Косолапова, «ВКонтакте»

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области