21 июня 2020
20 июня 2020
19 июня 2020

Священник из ЯНАО погиб в аварии вместе с семьей. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, покойник, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь, наперсный крест
Иерей ноябрьского храма разбился в Липецкой области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска вместе с родными погиб в аварии в Липецкой области. Сообщения о трагедии появились в соцсетях, информацию о смерти иерея URA.RU подтвердили в храме Архистратига Божиего Михаила, где служил Косолапов.

Представитель храма в разговоре с агентом заявил, что подробностей о смерти священника пока нет. «Сейчас все готовится к панихиде по отцу Евгению», — пояснил служащий. Церемония запланирована на 13:00. Проститься с Косолаповым придут его близкие, прихожане и соратники по церковной службе.

Пользователи соцсетей, знавшие отца Евгения, сообщают, что он попал в смертельное ДТП под Ельцом в Липецкой области. Региональное управление МЧС подтвердило, что днем 21 июня в Елецком районе произошла авария с участием двух иномарок Kia Rio и Hyundai Creta. От столкновения одна машина вылетела в поле, вторая загорелась. Всего погибли шесть человек, один доставлен в больницу. УМВД России по Липецкой области проводит проверку.

Один из знакомых семьи Косолапова, пожелавший остаться анонимным, сообщил URA.RU, что в машине с отцом Евгением находились родственники его супруги. По его данным, вместе со священником погибли сестра его жены и теща.

Отце Евгений на службе в ноябрьском храме Архистратига Михаила
Фото: личная страница Евгения Косолапова, «ВКонтакте»
Фото: ГУ МЧС по Липецкой области
Фото: ГУ МЧС по Липецкой области

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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