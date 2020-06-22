Комитет свердловского ЗакСо выходит из коронавирусного карантина

Председатель Вячеслав Погудин заверил, что опасности нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Комитет свердловского Заксобрания по социальной политике выйдет из коронавирусной самоизоляции. Как сообщил «URA.RU» его председатель Вячеслав Погудин, заседание 23 июня соберет в зале на шестом этаже парламентского здания депутатов, сотрудников правового управления и представителей прокуратуры.

Докладчики — члены областного правительства — будут выступать перед парламентариями в режиме видеоконференцсвязи. «В зале будет соблюдаться социальная дистанция, все участники заседания будут в масках, перчатках, перед заседанием в помещении пройдет дезинфекция. Это превентивные меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором, они никак не связаны с состоянием здоровья кого-то из депутатов», — сказал председатель комитета, отвечая на вопрос о заражении одного из членов комитета коронавирусом.

Ранее о возможном инфицированиии депутата сообщали источники агентства. Член комитета Егор Шаламовских отметил, что парламентарии и их помощники сдали тесты на коронавирус, и их результаты оказались отрицательными. Соответственно, социальный комитет возобновляет работу. Назвать фамилию «подозреваемого в заражении» коллеги депутат отказался.