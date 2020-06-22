Врачи предупредили о влиянии коронавируса на рассудок

Примерно в 20-30% случаев течение коронавирусного заболевания у людей сопровождается делирием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китайские медики выявили еще одно осложнение, которое вызывает новый коронавирус. Медики говорят, что примерно в трети случаев COVID-19 сопровождается делирием (помрачение рассудка).

«Подобный симптом наблюдается в 20-30% случаев заболевания COVID-19», — пишет сайт argumenti.ru. По одной из версий, помрачение рассудка возникает из-за воздействия коронавируса на головной мозг человека.

Делирий — психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Характеризуется наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий. При этом сохраняются осознание собственной личности и опасностей. Больной может быть опасен для себя и окружающих.

Ранее профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, что самое распространенное осложнение COVID-19 — это сепсис. По статистке, которую привел профессор, в 42% случаев пациенты страдают от сепсиса, 36% — от дыхательной недостаточности, 12% испытывают проблемы с сердцем и у 7% возникает нарушение свертываемости крови.

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