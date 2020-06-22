Пешеходную улицу Кировку в центре Челябинска завалили мусором после отмены карантина. Главную претензию глава города Наталья Котова адресовала ресторану «Макдоналдс».
«Сейчас на Кировке заработали в режиме „на вынос“ 17 заведений общепита. Люди получают заказы, съедают их на лавочках и оставляют после себя горы оберток. Больше всего мусора возле „Макдоналдса“», — констатировала мэр города на аппаратном совещании 22 июня. Она потребовала от вице-мэра по экономике Олега Извекова договориться с рестораном, чтобы он выставил дополнительные контейнеры для сбора мусора.
Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев сообщил, что ситуация на Кировке уже улучшилась. Мусор убрали, на улице появились новые урны.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «