21 июня 2020
20 июня 2020

Центр Челябинска завален мусором после отмены карантина. «Больше всего — возле McDonald’s»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, бар, кировка, мы работаем, бар толстой
Заведения общепита после ослабления карантина заработали на вынос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пешеходную улицу Кировку в центре Челябинска завалили мусором после отмены карантина. Главную претензию глава города Наталья Котова адресовала ресторану «Макдоналдс».

«Сейчас на Кировке заработали в режиме „на вынос“ 17 заведений общепита. Люди получают заказы, съедают их на лавочках и оставляют после себя горы оберток. Больше всего мусора возле „Макдоналдса“», — констатировала мэр города на аппаратном совещании 22 июня. Она потребовала от вице-мэра по экономике Олега Извекова договориться с рестораном, чтобы он выставил дополнительные контейнеры для сбора мусора.

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев сообщил, что ситуация на Кировке уже улучшилась. Мусор убрали, на улице появились новые урны.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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