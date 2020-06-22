Заведения общепита после ослабления карантина заработали на вынос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Пешеходную улицу Кировку в центре Челябинска завалили мусором после отмены карантина. Главную претензию глава города Наталья Котова адресовала ресторану «Макдоналдс».

«Сейчас на Кировке заработали в режиме „на вынос“ 17 заведений общепита. Люди получают заказы, съедают их на лавочках и оставляют после себя горы оберток. Больше всего мусора возле „Макдоналдса“», — констатировала мэр города на аппаратном совещании 22 июня. Она потребовала от вице-мэра по экономике Олега Извекова договориться с рестораном, чтобы он выставил дополнительные контейнеры для сбора мусора.

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев сообщил, что ситуация на Кировке уже улучшилась. Мусор убрали, на улице появились новые урны.