Последний защитник Брестской крепости рассказал о начале войны

Ветерану Петру Котельникову было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единственный оставшийся в живых защитник Брестской крепости Петр Котельников в День памяти и скорби поделился воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны. Она застала ветерана 12-летним мальчиком — тогда он был воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка. Утром 22 июня 1941 Котельникова разбудил сильный удар, который пробил крышу.

«Увидел раненых и убитых, понял: это уже не учения, а война. Большинство солдат нашей казармы погибли в первые секунды. Я вслед за взрослыми бросился к оружию, но винтовки мне не дали», — рассказал Петр Котельников РБК. Во время обстрела он вместе с одним из красноармейцев тушил вещевой склад. Потом с бойцами перешел в подвалы казармы, где со своими ровесниками-музыкантами перевязывал раненых, носил боеприпасы, еду.

Одним из самых страшных испытаний тогда стала жажда. «Воды не было, хотя рядом протекала река Буг, но проникнуть туда было невозможно. Подступы к реке были перекрыты. Только с наступлением темноты мы, пробираясь по грудам развалин, ползли к Бугу. Кто во флягу, кто в котелок, кто в каску набирали воду и приносили к себе на участок», — приводит воспоминания ветерана газета «Известия». 23 июля Петр Котельников попал в плен с небольшой группой выживших. Через пару недель мальчику удалось сбежать на Урал, где он работал на заводе.

Свою жизнь ветеран посвятил службе в Вооруженных силах, после войны 20 лет проработал в Бресте. Каждый год он встречает рассвет 22 июня рядом с крепостью. В этом году из-за пандемии приехать не смог. Также Петр Котельников читает лекции в школах и университетах, воспитывает правнуков.

В этом году традиционные акции Дня памяти и скорби, например «Свеча памяти» перенесли в онлайн-режим. Зажечь электронную свечу на сайте деньпамяти.рф, сообщает телеканал 360. Из-за пандемии парад Победы перенесли с 9 мая на среду, 24 июня. Этот день будет выходным, напомнил RT.

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