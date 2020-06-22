Количество курганских безработных выросло в 1,5 раза

В апреле в регионе число безработных выросло почти в полтора раза, по сравнению с мартом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Уровень зарегистрированной безработицы в Курганской области в апреле составил 2,4%, что почти в полтора раза больше зарегистрированной безработицы в апреле 2019 года и в марте 2020 года. Такие данные в своем отчете привел Свердловскстат.

В апреле 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 2,4%, что больше на 44,3% уровня, зафиксированного в апреле 2019 года. По сравнению с мартом 2020 года, уровень зарегистрированной безработицы вырос на 45,2%.

По данным выборочных исследований, уровень безработицы в апреле 2020 года не отличался от уровня безработицы апреля 2019 года. Он составил 7,9%. Согласно методологии Международной Организации Труда, в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году, численность рабочей силы в регионе выросла на 18,4 тысяч человек и составила 375,5 тысяч. Количество безработных выросло на 1,6 тысяч человек и равнялось 29,6 тысячам.

В феврале—апреле 2020 года в Курганской области было зафиксировано наибольшее число безработных среди регионов Урала. Тогда показатель безработицы в регионе составил 7,9%. Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в Курганской области в начале апреля была приостановлена деятельность многих организаций. В мае начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов подтвердил, что безработных стало больше.