В Instagram создали аккаунт в память о погибшей Насте Тропицель

Настя Тропицель разбилась на мотоцикле в Индонезии Фото: Instagram, nastyatropi

Поклонники блогерши Анастасии Тропицель, которая разбилась на мотоцикле на Бали, создали аккаунт в память о ней в Instagram. За несколько часов на него подписалось больше трех тысяч пользователей.

«Тут будет вся правда о гибели Насти», — говорится в описании аккаунта. В stories люди получают ответы на свои вопросы о смертельном происшествии в Индонезии. Также подписчики выражают свои соболезнования родным Тропицель. На ее официальном аккаунте появилось фото с горящей свечой. «К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — говорится в сообщении к этому посту.

Ранее стало известно, что 18-летняя Настя Тропицель, сидевшая за рулем мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм она скончалась на месте, передает Life. Ее парень рассказал, что буквально «на ровном месте» начались колебания переднего колеса мотоцикла, из-за этого и произошла авария.

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