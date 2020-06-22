21 июня 2020

Раскрыты подробности смертельного ДТП с блогером Настей Тропицель

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Настя Тропицель не превышала скорость, сообщил ее молодой человек Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Погибшая в ДТП на Бали российская блогерша Настя Тропицель не превышала скорость, авария произошла из-за «воблинга мотоцикла». Подробности трагедии раскрыл молодой человек девушки.

«Настенька ехала около 80-100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости», — приводит РЕН ТВ слова мужчины. По словам последнего, девушка ехала аккуратно, но начался «воблинг мотоцикла», что и стало причиной аварии.

Ранее стало известно, что 18-летняя Настя Тропицель сидевшая за рулем мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В результате девушка получила травму головы и скончалась на месте происшествия.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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