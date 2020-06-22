Раскрыты подробности смертельного ДТП с блогером Настей Тропицель

Настя Тропицель не превышала скорость, сообщил ее молодой человек
Погибшая в ДТП на Бали российская блогерша Настя Тропицель не превышала скорость, авария произошла из-за «воблинга мотоцикла». Подробности трагедии раскрыл молодой человек девушки.
«Настенька ехала около 80-100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости», — приводит РЕН ТВ слова мужчины. По словам последнего, девушка ехала аккуратно, но начался «воблинг мотоцикла», что и стало причиной аварии.
Ранее стало известно, что 18-летняя Настя Тропицель сидевшая за рулем мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В результате девушка получила травму головы и скончалась на месте происшествия.