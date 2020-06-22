Врачи назвали три фактора, почему не стоит рожать в 60 лет

Женщины в возрасте должны взвесить все риски, прежде чем заводить ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Беременность в пожилом возрасте несет много рисков из-за хронических заболеваний. Кроме того, возрастной матери может быть сложно наладить контакт с ребенком. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились педиатр-неонатолог Татьяна Гижицкая и семейный психолог, арт-терапевт Елена Высоцкая.

Ранее Росстат сообщил о росте числа мам в возрасте. Так, в 2019 году россиянки старше 60 лет родили 19 детей, а женщины от 50 до 60 лет — 296 детей. При этом в 2018 году рожениц старше 60 было четыре, а женщины от 50 до 60 лет родили 258 младенцев.

«Рисков очень много. С возрастом, тем более к 60 годам, организм приобретает большое количество хронических заболеваний. Он уже не предусматривает тяжелый процесс вынашивания плода. Кроме того, существуют риски и для ребенка — ему могут передаться хронические заболевания», — рассказала URA.RU Гижицкая.

Экстракорпоральное оплодотворение в случае пожилого возраста не уменьшает, а увеличивает риски, отметила эксперт. «ЭКО усиливает риски, так как при подготовке к оплодотворению женщине предстоит пройти гормональные процедуры. Оптимальный возраст для родов — 25-30 лет. Желая забеременеть в более поздние года, нужно тщательно взвешивать риски», — подчеркнула врач.

Возрастные мамы могут также столкнуться со сложностями в воспитании, считают психологи. «С возрастом снижается количество энергии, а воспитание — процесс трудоемкий. Чем меньше сил на ребенка, тем сложнее наладить контакт. Второй фактор — слишком большая разница в возрасте. Женщина, которой сейчас 60 лет, родом из СССР, а ребенок родится в совершенно другом мире и обществе. Им может быть сложно понять друг друга», — сказала URA.RU психолог Высоцкая.

Женщине, решившей забеременеть в позднем возрасте, стоит также понимать, что она и ребенок могут столкнуться с непониманием окружающих, отметила Высоцкая. «Дети сильно реагируют на мнение общества, а в обществе не приняты возрастные мамы. И ребенок и мать будут сталкиваться с тем, что ее называют бабушкой. Кроме того, вопрос „Почему у всех мамы молодые, а у меня не такая молодая?“ ребенка будет догонять. Это может осложнять общение», — заключила Высоцкая.

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