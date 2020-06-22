В Кремле не стали оценивать слова экс-советника Трампа о Путине

В Кремле считают, что часть событий в Белом доме нельзя опубличивать Фото: Официальный сайт Президента РФ

Высказывания экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о Владимире Путине нельзя оценивать целиком — нужно смотреть отдельные посылы. Такое мнение о еще не выпущенных мемуарах экс-советника Дональда Трампа высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Разные оценки — с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы, давать какую-то общую оценку, наверное, нельзя. Не знаю негативное или позитивное у него [Болтона] восприятие президента», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Болтон в своей книге приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, переговорами и встречами на высшем уровне. Поэтому часть событий вряд ли можно раскрывать, считает Песков. Но не исключает, что в США «другая практика». Также пресс-секретарь Путина отказался комментировать оценки Болтона о ситуации в США, его отношении к Дональду Трампу. «Это не наше дело», — заключил Песков.

Мнение Болтона о Путине появится в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Она должна была выйти в марте, но Белый дом долго проверял, не раскрывает ли она секретную информацию. В итоге суд округа Колумбия в США разрешил Болтону публиковать мемуары. Книга должна выйти в свет в конце июня.

В эфире телеканала ABC News автор «Комнаты…» поставил Путина в пример Трампу. Как считает Болтон, президент России может манипулировать главой США, сообщает «Национальная служба новостей».

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