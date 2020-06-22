Мэр Нижнего Тагила вышел к протестующим рабочим завода

Заводу в Нижнем Тагиле может перейти часть работ по одному из контрактов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев провел встречу с недовольными работниками Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК), который с начала июля перейдет на «трехдневку» из-за проблем с новыми заказами. О деталях встречи с мэром рассказал управляющий предприятия Виталий Парфенов.

«Владислав Юрьевич пообещал рабочим, что попытается в рамках правового поля переговорить с генподрядчиком [„АльмакорГруп“] о том, чтобы какую-то часть работ передать нам — [НТЗМК]», — уточнил он.

В беседе с URA.RU Пинаев подтвердил, что встречался сегодня с работниками и руководством завода. «Странно, что руководитель ждал, что к нему кто-то придет и по дорогой цене с ним заключит договор. Ну так не бывает. Я не могу лезть в коммерческую деятельность, но могу договориться, чтобы посадить их за стол переговоров и они начали диалог», — уточнил Пинаев.

Ранее URA.RU сообщало, что НТЗМК с 1 июля перейдет на трехдневную рабочую неделю из-за отсутствия новых контрактов. Руководство предприятия надеялось, что будут заключены контракты на строительство объектов Универсиады-2023 и автодорожного моста через Нижнетагильский пруд. Сейчас на предприятии работает более 900 человек и ожидается, что они потеряют в зарплате из-за сокращения рабочих смен. Из-за этого они планируют провести пикет и митинги у здания администрации.