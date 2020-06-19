На Нижнетагильском заводе металлоконструкций работает более 900 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нижнетагильский завод металлических конструкций (НТЗМК) с 1 июля перейдет на трехдневную рабочую неделю из-за отсутствия новых контрактов. Об этом URA.RU сообщил управляющий предприятия Виталий Парфенов.

«Ограничения из-за коронавируса привели к тому, что усложнились и замедлились переговорный процесс и контрактация. Очень многие переговоры просто встали. Мы поняли, что загрузка и мощность, что есть на нашем предприятии, будет использоваться на две трети. В итоге, принятый в марте приказ о том, что с июля мы переходим на неполную рабочую неделю, остается в силе. Людей мы не сокращаем», — уточнил он.

По словам управляющего, надежды на сохранение полной занятости были в начале года, когда обсуждался вариант субподрядных работ по строительству автодорожного моста через Нижнетагильский пруд. Предприятие вело переговоры с генподрядчиком «АльмакорГруп». «После первого этапа нам сказали, что есть предложение лучше от тюменского предприятия. Рекомендовали опустить цену до их уровня. Мы, оценив загрузку нашего предприятия, согласились, после чего они ушли думать. Уже в мае думы закончились и мы узнали, что заказ ушел в Тюмень», — объяснил Парфенов.

Сотрудница предприятия Светлана Фесюнова отметила, что на предприятии работает более 900 человек и все они потеряют в зарплате. «Переходя на трехдневную рабочую неделю, сварщики и сборщики будут получать ползарплаты. Им как-то надо жить. Им придется идти куда-то на подработку. В итоге мы можем наш коллектив обратно не собрать», — уточнила она.

Получить оперативный комментарий у «АльмакорГруп» не удалось. Там на звонки корреспондента URA.RU не ответили.