Заведение работало почти полгода. Силовики только выясняют, сколько заработали на этом бизнесе владельцы казино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранители ХМАО нашли и закрыли игорный клуб в Нижневартовске. Злоумышленники обустроили его в нежилом помещении, где установили все необходимое оборудование, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«Установлено, что пятеро подозреваемых организовали в нежилом помещении по улице Интернациональная игорную деятельность. Для проведения азартных игр злоумышленники использовали различное игровое оборудование — игровые автоматы, игральные карты, карточный стол, игровые фишки», — добавили в пресс-службе полиции ХМАО.

Судя по кадрам видеозаписи, которую распространили силовики, помещение было достаточно большим и комфортным: для клиентов работали импровизированный бар, в казино стояли диваны и столы. Источник в полиции рассказал, что доступ в казино не мог получить случайный человек. «Игроки были только из числа проверенных людей, попасть в заведение можно было лишь по предварительному звонку и имея некое поручительство», — добавил инсайдер. В следственном комитете сообщили, что работало нелегальное казино с января этого года.

«Изъяты 2 карточных стола, наборы игровых фишек и игральных карт, 4 игровых автомата, денежные средства в сумме более 60 тыс. рублей, черновые записи о поступлении и расходовании денежных средств, а также иная документация и предметы, используемые в преступной деятельности», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО, добавив, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Источник в силовых структурах добавил, что сейчас проверяется круг клиентов заведения и не исключено, что в этом списке могут появиться известные в Нижневартовске фамилии.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) правоохранители обнаружили игорный клуб, больше двух лет подпольно работавший в городской промзоне. Как сообщили в УМВД по ЯНАО, казино принесло своим владельцам не меньше 10 млн рублей.