В Москве пенсионер погиб, вешая портрет Сталина

В московской больнице скончался 64-летний пенсионер, который пытался повесить портрет советского вождя Иосифа Сталина в подъезде и упал со стремянки. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
«Житель дома на Борисовском проезде решил повесить в своем подъезде портрет Сталина. Мужчина взял стремянку, начал вешать портрет, но случайно упал. Его доставили в реанимацию с серьезными травмами головы», — сообщает «Комсомольская правда».
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму с множественными переломами черепа, кровоизлияниями под оболочкой и ушибами веществ мозга, сообщает издание со ссылкой на источник в здравоохранении. По данным СМИ, врачи боролись за жизнь пенсионера несколько недель, но так и не смогли его спасти.
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