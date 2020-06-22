В Москве пенсионер погиб, вешая портрет Сталина

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Врачи боролись за жизнь мужчины несколько недель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В московской больнице скончался 64-летний пенсионер, который пытался повесить портрет советского вождя Иосифа Сталина в подъезде и упал со стремянки. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

«Житель дома на Борисовском проезде решил повесить в своем подъезде портрет Сталина. Мужчина взял стремянку, начал вешать портрет, но случайно упал. Его доставили в реанимацию с серьезными травмами головы», — сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму с множественными переломами черепа, кровоизлияниями под оболочкой и ушибами веществ мозга, сообщает издание со ссылкой на источник в здравоохранении. По данным СМИ, врачи боролись за жизнь пенсионера несколько недель, но так и не смогли его спасти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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