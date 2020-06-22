21 июня 2020
20 июня 2020

В ХМАО готовятся к пику заболеваемости коронавирусом. На помощь ждут десант врачей из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Московские врачи будут работать в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО летит бригада высококвалифицированных медиков из Москвы в составе семи человек для помощи югорским врачам в борьбе с коронавирусом. Сейчас в Югре заболеваемость COVID-19 подошла к верхним значениям с начала эпидемии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Опыт московских врачей по лечению коронавирусной инфекции уже успешно внедряется нашими специалистами в 7 регионах России. Мы готовы делиться знаниями и уже на протяжении нескольких недель активно сотрудничаем с коллегами из регионов, передавая им тот опыт, который получили в эпицентре борьбы с коронавирусом. Сегодня мы снова направляемся на помощь регионам, уже в Ханты-Мансийск», — поделился заместитель главы депздрава Москвы Алексей Токарев.

Специалисты, вошедшие в состав бригады, на протяжении последних нескольких месяцев успешно занимались оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в крупнейших ковидных госпиталях столицы, среди них Коммунарка, НИИ имени Склифосовского и ряд других. В Югре в командировке они будут находиться две недели, консультируя местных специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО остается напряженной ситуация с ростом числа новых заболеваний коронавирусом. Уже неделю Югра ежедневно обновляет антирекорды по числу пациентов с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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