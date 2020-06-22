Уральское полпредство выступит продюсером документалки о войне

Полпред назвал этот опыт примером сохранения исторической памяти Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге снимут документальный фильм, в котором современные подростки зачитают свои послания дедам и прадедам — участникам Великой Отечественной войны. Проект «Письма деду» презентовали уральский полпред президента РФ Николай Цуканов и генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

Фильм снимет под эгидой уральского полпредства Свердловская киностудия. К реализации проекта также привлекли организаторов форума новой медиакультуры «Мед». Как сообщила директор по кинопроизводству Елена Флягина, из первоначальной сотни писем в результате кропотливого отбора остался десяток самых проникновенных — именно эти тексты прозвучат в фильме.

Проект будет представлять собой документалку с постановочными сценами. Сценарий пока не написан — создатели планируют закончить его в сентябре—октябре текущего года. Соответственно, съемки начнутся зимой. Правда, в одной из студий молодые актеры уже репетируют чтение писем перед камерой.

Николай Цуканов отметил, что подобный опыт является удачным примером сохранения исторической памяти о Великой Отечественной: живых свидетелей событий тех лет остается все меньше. Написание подобных писем заставляет всех членов семьи вспоминать рассказы старших поколений, передавая эту живую память младшим, констатировал Цуканов.

По его словам, он и сам вырос на советских фильмах о войне. Во времена его детства улицы городов буквально вымирали, когда по телевидению показывали очередную военную киноэпопею. Увиденное на экране соотносилось с рассказами деда и бабушки. Полпред добавил, что знакомит своего сына с советскими фильмами о Великой Отечественной, и вся комната Цуканова-младшего заставлена десятками моделей танков.

Оценил полпред и другой проект Свердловской киностудии и медиафорума «Мед»: фильм «Профессии будущего». По словам создателей, целью фильма было мотивировать к поиску себя на родине. 48-минутный видеоряд был опубликован на YouTube. На выпуск его в кинопрокат денег у создателей не хватило.

На сетования о недостаточном финансировании от Минкульта он предложил «подобрать нужные слова» для уральских меценатов, в которых сильно чувство местного патриотизма. Полпред напомнил, что свердловские и челябинские бизнесмены закупили медицинских масок для уральцев на сотни миллионов рублей. Возможно, они захотят подержать и культурные проекты, предположил Николай Цуканов.