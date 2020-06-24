В Кургане пройдут мероприятия, посвященные 75-летию Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

24 июня по всей стране объявлено внеплановым выходным днем. Сегодня в Москве, Екатеринбурге и некоторых других городах России пройдет Парад Победы, который не удалось провести 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. В Кургане парада не будет, однако для жителей города также приготовили праздничную программу.

«По всей области пройдут более 200 концертов (в том числе, в городе Кургане — 15). Концерты продолжительностью 25-30 минут начнутся с 11:00 утра на открытых площадках», — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. Мини-концерты, в частности, пройдут на площадках возле центров культуры и досуга «Современник», «Спутник», КЦ «Курган», возле СКЦ «Черемушки», у городского дома народного творчества и досуга, а также у ДК им. Горького.

После концерта в парке Победы в небо запустят 75 шаров. В 16 часов здесь же пройдет флешмоб «Голубь мира»: в специальной зоне памяти все желающие разместят собственноручно созданные фигурки голубей. Их можно будет сделать на месте при помощи инструкторов. Вечером концерт состоится на Троицкой площади, он завершится лазерным шоу.

На уличных экранах возле филармонии и театра «Гулливер» в 12.00 по местному времени в прямом эфире будет транслироваться Парад Победы на Красной площади. Кроме того, городские учреждения культуры запланировали целый ряд онлайн-акций, сообщает пресс-служба мэрии Кургана. Их расписание опубликовано на сайте муниципалитета.

Яркие праздничные мероприятия запланированы и в ряде районов. Так, в Лебяжье в 11:30 возле социально-культурного центра состоится «АвтоПарад». Он проследует в Парк Победы, а затем его участники совершат автопробег вокруг поселка. Принять участие может любой, кто празднично украсит свой автомобиль. Кроме того, в Парке Победы будет открыта фотозона с автомобилем «Катюша» и пулеметом «Максим».

В Шадринске в рамках акции «Великое кино Великой страны» в 22.00 пройдет показ фильма «Она защищает Родину». Трансляция будет вестись на улице. Большой экран разместят у входа в здание Центра досуга и кино «Октябрь» по ул. Розы Люксембург, 7.

24 июня объявлен в России выходным днем — указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. На эту дату назначено проведение Парада Победы. В этот же день ровно 75 лет назад, в Москве прошел Парады Победы 1945 года.