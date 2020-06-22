Андрей Турчак (справа) посетит послание Алексея Текслера (слева) и конференцию «Единой России» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак проведет в Челябинске весь день 25 июня. Он побывает на заседании Заксобрания области, где губернатор Алексей Текслер выступит с посланием, после чего посетит конференцию местного отделения партии по выдвижению кандидатов в ЗСО, сообщил URA.RU источник в региональном исполкоме «ЕР».

«Турчак решил посетить оба мероприятия — и послание Текслера, и конференцию, где будут выдвинуты кандидаты в ЗСО. В том числе официально утвердят общеобластную тройку, которую возглавит Текслер», — сказал собеседник.

Глава регионального отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш сообщил URA.RU, что у него нет информации о графике визита Турчака. В пресс-службе партии на момент выхода новости не ответили на звонок.

Текслер — беспартийный. На выборах губернатора осенью 2019 года он баллотировался как самовыдвиженец. 19 июня глава региона объявил, что принял предложение «ЕР» возглавить общеобластную тройку кандидатов на выборах в ЗСО. Партия утвердит всех своих кандидатов на конференции 25 июня.

Турчак прилетал в Челябинск 29 января. Он встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, провел закрытое заседание уральского межрегионального координационного совета партии и двустороннюю встречу с Текслером. Один из лидеров «Единой России» также дал эксклюзивное интервью для читателей URA.RU — об участии губернатора в выборах, кураторе кампании и будущем Мякуша.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.