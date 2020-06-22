Депутат ГД объяснил, как изменение Конституции повлияет на бизнес

Обновление Конституции поможет развить бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Комплекс поправок в Конституцию, вынесенных на общероссийское голосование (с 25 июня по 1 июля), создаст благоприятные условия для развития бизнеса. Так оценивает комплекс изменений депутат Государственной думы РФ Лев Ковпак. В большей степени, уверен он, улучшению экономической ситуации будет способствовать дополнение к статье 114 основного закона.

«В России предпринимательство имеет очень долгую и не самую простую историю. Сегодня это неотъемлемая часть рыночной экономики и платформа для социально-экономического развития. Законодательная система, регулирующая эту деятельность, продолжает развиваться и совершенствоваться», — отметил Ковпак.

По словам депутата, основная цель поправки — сделать предпринимательство привлекательным не только для нынешнего поколения, но и для молодежи. При этом от самих предпринимателей тоже будет требоваться соблюдение определенных правил: «Бизнес должен стать социально ответственным, быть союзником и партнером государства».

«Социально ответственный бизнес большое внимание уделяет трудящимся людям, заботится о достойной конкурентоспособной заработной плате, нормальных условиях труда, охране труда, — поддержала депутата исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова. — Основным принципом восстановления экономики является потребительская способность, то есть достаточный доход населения и поправки будут способствовать повышению доходов бюджетников, параллельно будут расти и зарплаты во внебюджетном секторе, рост зарплат будет стимулировать конкуренцию на рынке труда и восстановление экономики».

Кансафарова напомнила, что благополучие экономики и каждого предприятия во многом связано с продуктивным трудом работников, а успешная деятельность организаций «зависит от результативного взаимодействия всех сторон трудового процесса». Поэтому, по ее мнению, изменения в основном законе страны учитывают интересы трудящихся: оплату труда не меньше прожиточного минимума и обязательное социальное страхование.