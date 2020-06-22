Элджей похвастался штрафами на 140 тысяч за превышение скорости

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Ранее СМИ сообщали, что Элджей приобрел спорткар BMW i8, который оценивается примерно в 10 млн рублей. По сообщениям ряда изданий, музыкант взял автомобиль в кредит, который необходимо было погасить к концу 2019 года. За просрочку по кредиту машину даже грозили забрать, но артисту удалось погасить долг за три дня и полностью выкупить свой спорткар.

Музыкант сделал скриншот поста со своей фанатской страницы в соцсетях. «140 тысяч рублей (суммарно) за превышение скорости по Москве. Призрачный гонщик», — говорится в публикации, которая сопровождается снимками автомобиля музыканта с дорожных камер. Однако поклонники не оценили поступок рэпера, заявив, что хвастаться здесь нечем.

Российский рэпер Элджей опубликовал в своем live-аккаунте в Instagram кадры со своей машиной, сделанные дорожными камерами во время превышения скорости. В посте также указано, что за нарушение скоростного режима артист получил штрафы в размере 140 тысяч рублей.

Элджей показал подписчикам снимки своей машины с дорожных камер Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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