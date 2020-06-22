Названа причина низкой смертности россиян от коронавируса

В России наблюдается низкая смертность от коронавируса, так как власти своевременно приняли решение закрыть границу с Китаем. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в программе «Познер» на Первом канале.
«Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем», — рассказала она. По словам Голиковой, российские власти были готовы к тому, что основная угроза завоза коронавирусной инфекции на территорию РФ пойдет оттуда. В период с января по февраль в стране занимались подготовкой медицинской сети для оказания медпомощи, подчеркнула она.
Вице-премьер РФ также отметила, что сравнительно небольшое количество смертей пациентов с COVID-19 в стране вызвано наращиванием тестирования, в том числе за счет упрощения процедуры регистрации тестовых систем. Она подчеркнула, что России также удалось добиться повышения выявляемости заболевания, пишет RT.
Ранее директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил URA.RU, что главной причиной низкой смертности от коронавируса в России по сравнению с другими странами является социальная ориентированность медицины. Также России удалось скорректировать схемы лечения пациентов за счет подготовки и анализа зарубежной практики перед началом эпидемии в стране.
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