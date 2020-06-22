Названа причина низкой смертности россиян от коронавируса

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Ранее директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил URA.RU, что главной причиной низкой смертности от коронавируса в России по сравнению с другими странами является социальная ориентированность медицины. Также России удалось скорректировать схемы лечения пациентов за счет подготовки и анализа зарубежной практики перед началом эпидемии в стране.

Вице-премьер РФ также отметила, что сравнительно небольшое количество смертей пациентов с COVID-19 в стране вызвано наращиванием тестирования, в том числе за счет упрощения процедуры регистрации тестовых систем. Она подчеркнула, что России также удалось добиться повышения выявляемости заболевания, пишет RT .

«Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем», — рассказала она. По словам Голиковой, российские власти были готовы к тому, что основная угроза завоза коронавирусной инфекции на территорию РФ пойдет оттуда. В период с января по февраль в стране занимались подготовкой медицинской сети для оказания медпомощи, подчеркнула она.

В России наблюдается низкая смертность от коронавируса, так как власти своевременно приняли решение закрыть границу с Китаем. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в программе «Познер» на Первом канале.

Сравнительно низкое число летальных исходов от COVID-19 в России вызвано наращиванием тестирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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