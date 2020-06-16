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По данным портала «Стопкоронавирус», при 545 тысячах заболевших коронавирусом в России умерло от него 7 284 человека.

Кроме того, участники круглого стола выделили успешность постепенного введения ограничений в России и своевременного закрытия границ по сравнению со скоростью принятия аналогичных решений в Европы и США, а также вовлеченность в ситуацию президента РФ. Резюмируя итог дискуссии, ее участники сформулировали три составляющие победы над COVID-19 в России: эффективная система управления и принятия решений, готовность системы здравоохранения и солидарность общества.

На онлайн-конференции ЭИСИ также было представлено исследование, посвященное российскому и зарубежному опыту борьбы с коронавирусом. Авторы доклада сделали вывод, что подготовка и анализ зарубежной практики перед началом эпидемии в России помогли системе здравоохранения скорректировать схемы лечения пациентов.

По словам эксперта, пандемия стала предметом для дискуссии в мире, из-за чего к российской статистике по коронавирусу отношение оказалось «довольно ревностным». При этом эксперт подчеркнул, что российская модель здравоохранения принципиально отличается от западной: «Мы видели, что происходило в США и странах Запада, где социальной медицины не существует. Ситуация коронавируса требовала высокого уровня медицинского обслуживания. Ни в Италии, ни в Испании такой помощи людям оказать не могли».

«Главная причина [низкого уровня смертности от COVID-19] — социальная ориентированность государственной медицины, которая досталась нам в наследство от Советского Союза. Ее модель с тех пор принципиально не поменялась. Общедоступность медицины стала залогом того, что удалось избежать большого количества жертв», — отметил Бондаренко.

Главной причиной низкой на фоне других стран смертности от коронавируса в России является социальная ориентированность медицины. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко по итогам круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Организация медицины — одна из причин успехов России в борьбе с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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