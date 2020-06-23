До перелета собака была совершенно здорова Instagram Кристины Ильичевой

При выполнении рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Симферополь пострадала собака. Об этом рассказала Кристина Ильичева — дочь женщины, с которой летело животное.

Псу пришлось лететь в багажном отделении, так как в салон он не проходил по весу. Собака весила 8,6 килограммов вместо разрешенных восьми. Семье пришлось оплатить перевозку животного в размере 3750 рублей. В результате после прилета женщина обнаружила, что вся перевозка пса в крови.

«Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна», — цитирует Кристину «Царьград».

Кровь была даже в миске собаки Instagram Кристины Ильичевой

Кристина предполагает, что во время перелета собака сильно ударилась зубами и деснами о дверцу перевозки, получила серьезные повреждения морды. Девушка возмущается, что животным не обеспечивается такая же безопасность во время перелета, как и людям. Мама Кристины составила претензию в адрес «Аэрофлота», а также подала заявление в полицию.

Сотрудники аэропорта не спешили женщине помогать Instagram Кристины Ильичевой

В январе текущего года из-за неправильной обработки багажа на рейсе Нью-Йорк — Москва, выполняемым «Аэрофлотом», погибли два кота. Третий кот получил обморожение. В авиакомпании виновниками инцидента назвали грузчиков воздушной гавани. Животных перевозили в багажном отделении в переносках, при этом очевидцы наблюдали, как сотрудники аэропорта «Шереметьево» швыряли контейнеры с животными. В результате переноски были полностью сломаны и перевязаны веревками, а животные погибли. Позже авиакомпания согласилась перечислить хозяину котов три тысячи рублей за сломанные переноски. Владелец возмутился такой суммой. Пассажир планирует довести дело до суда и привлечь «Аэрофлот» по статье о жестоком обращении с животными. Чумаченко уточнил, что за расследование уже взялись полицейские.

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