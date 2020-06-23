Ургант высмеял идею США переименовать эскимо

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Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что в РФ не будут отменять или переименовывать эскимо. По его словам, решение компании Dreyer’s, которая отказалась от названия своего фирменного мороженого «эскимо» — Eskimo Pie для «достижения расового равноправия», среди российских компаний не будет повторяться. Составитель русско-эскимосского словаря Наталья Радунович уверена, что в названии мороженого эскимо для коренных народов Чукотки нет «ничего страшного» и оно не задевает их чувств, передает Life .

Задумавшись о том, как все-таки переименовать эскимо, он предложил обратить внимание на его внешний вид. «Снаружи черный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон», — пошутил телеведущий.

Ранее американская компания Dreyer`s заявила о намерении сменить название своего мороженого EskimoPie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Аляски, Канады и Сибири. Ургант считает, что если следовать такой логике, нужно переименовать все вещи, которые могут обидеть. К этой группе следует отнести вьетнамки, чешки, польку и болгарку.

Идея США переименовать эскимо является спорной. Такое мнение выразил телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала.

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