В Тюменской области — всплеск COVID-19 среди медиков

В Тобольске коронавирус подтвердился у 17 медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тобольской областной больнице COVID-19 подтвердился у 17 медиков. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Там добавили, что вспышка заболевания зафиксирована в терапевтическом отделении клиники.

«В терапевтическом отделении ГБУЗ ТО „Областная больница №3“ (г. Тобольск) зарегистрирован очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией. У 17 медиков подтвержден диагноз COVID-19. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия (работа по выявлению контактных, их лабораторное обследование, изоляция и госпитализация заболевших, дезинфекция)», — указано в сообщении оперштаба.

О том, кто занес вирус в медицинское учреждение, оперштаб не сообщает. Днем ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована на тюменской станции переливания крови: там вирус подтвердился у девяти сотрудников лаборатории. Всего в Тюменской области на данный момент зарегистрировано семь действующих очагов коронавируса.

За прошедшие сутки заболевание диагностировано у 47 тюменцев. С начала пандемии коронавирус в Тюменской области подтвердился у 2621 человека.