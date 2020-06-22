21 июня 2020
20 июня 2020
19 июня 2020

В Тюмени зафиксирована вспышка СОVID на станции переливания крови. Список новых очагов

© Служба новостей «URA.RU»
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Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Тюмень, кровь, анализы, перчатки, укол, шприц, медицина, вакцина, врач, вакцинация, рука, игла, вена
Зараженными оказались девять лаборантов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Девять сотрудников тюменской станции переливания крови заболели коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

«Заболели девять сотрудников лаборатории. Источником инфекции явилась одна из сотрудниц, от которой заразились остальные коллеги», — сообщил начальник отдела. Летюшев отдельно подчеркнул, что медики не имели прямого контакта с донорами — их здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, на прошедшей неделе зафиксированы по одному случаю заражения в департаменте культуры Тюменской области и общежитии №1 Тюменского медицинского университета, где уже случалась вспышка COVID-19. Коронавирус в этих учреждениях пока распространения не получил, все контактные лица определены — они находятся под наблюдением. Всего в регионе сейчас семь действующих очагов опасной болезни.

По последним данным, в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразился 2621 человек. 16 из них скончались от осложнений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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