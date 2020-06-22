Зараженными оказались девять лаборантов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Девять сотрудников тюменской станции переливания крови заболели коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

«Заболели девять сотрудников лаборатории. Источником инфекции явилась одна из сотрудниц, от которой заразились остальные коллеги», — сообщил начальник отдела. Летюшев отдельно подчеркнул, что медики не имели прямого контакта с донорами — их здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, на прошедшей неделе зафиксированы по одному случаю заражения в департаменте культуры Тюменской области и общежитии №1 Тюменского медицинского университета, где уже случалась вспышка COVID-19. Коронавирус в этих учреждениях пока распространения не получил, все контактные лица определены — они находятся под наблюдением. Всего в регионе сейчас семь действующих очагов опасной болезни.

По последним данным, в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразился 2621 человек. 16 из них скончались от осложнений.