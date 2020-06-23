Castorama вместо помощи прислала мусор центру для инвалидов

Пермский магазин Castorama избавился от мусора, отдав его в качестве благотворительной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магазин Castorama подарил мусор реабилитационному центру для инвалидов в Перми. Российское отделение «Красного креста» договорилось о безвозмездной передаче стройматериалов, но по факту вышло, что сотрудники центра за свой счет из магазина привезли мусор.

«Когда „ГАЗель“ разгрузили, выяснилось, что в палетах — мусор: мятые пустые банки, банки с каким-то засохшим содержимым, банки, наполненные использованными батарейками, рваные перчатки и маски, использованные инструменты, мусорные пакеты с обычным бытовым мусором», — сообщает издание Properm со ссылкой на «Красный крест».

Руководитель центра Андрей Дерюшев говорит, что когда получал эти паллеты в магазине Castorama, то ему даже в голову не пришло посмотреть, что там. Предполагалось, что там должен быть лак по дереву с истекшим сроком годности. Его планировали использовать для восстановления инклюзивной зоны отдыха у реки, которую в весеннее половодье затопило.

Сообщается, что с представителями магазина после этого связаться не удалось — они перестали выходить на связь и отвечать в официальных аккаунтах соцсетей. URA.RU направило запрос в центральный офис Castorama с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ не получен.