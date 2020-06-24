Большинство мероприятий пройдут онлайн, но это не помешает жителям региона отпраздновать Парад Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Парада Победы в привычном его понимании (с проездом техники, трибунами со зрителями и Бессмертным полком) в ХМАО не будет. О том, что эти мероприятия и не планировались из-за коронавируса, заявили власти Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. Тем не менее, регион, как и вся страна, присоединился к федеральным акциям и каждый житель ХМАО может в них участвовать. В некоторых муниципальных образованиях будут и особенности. URA.RU собрало в удобный список заметные события Парада Победы в ХМАО.

Федеральная акция «Звон Победы»

В полдень в течение минуты будут сигналить автомобили. В это же время из церквей будет раздаваться колокольный звон. В Нижневартовске и Лангепасе гудок прозвучит из динамиков системы оповещения. Также в некоторых городах в это время выпустят голубей, в знак мира. «Звон победы» будет слышен во всех муниципальных образованиях региона.

Концерты «Радость Победы»

В муниципалитетах ХМАО восстановят праздничную атмосферу дня Победы 1945-го года. В мероприятиях примут участие местные творческие коллективы. Целый день в соцсетях будут транслироваться записи выступлений творческих коллективов, исполняющих военные песни, частушки, стихотворения прошлых лет, музыкальные произведения на военную тематику. В Березовском районе музыку будут транслировать на площади через колонки. Мероприятия нужно искать в соцсетях под хештегом #РадостьПобеды.

Акция «Лучи Победы»

В 21:50 по местному времени в небо начнут светить прожекторы промышленных предприятий — так зажгутся «Лучи Победы». К этому мероприятию присоединились 3 муниципалитета ХМАО: Нягань, Пыть-Ях и Югорск.

Акция «Победный Марш»

К акции «#ПобедныйМарш» в автономном округе присоединятся почти все муниципальные образования. В течение дня из общественных громкоговорителей будут звучать записи военных маршей и песен: «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальная эскадрилья», Марш советских танкистов и другие. В Сургуте будет действовать передвижной комплекс, который проедет по городу, транслируя эти композиции, а на 6 площадках учреждений культуры и дополнительного образования состоится трансляция тематического радиоконцерта. По Ханты-Мансийску проедут 3 транспортные колонны с установленными на автомобилях динамиками, из которых прозвучат военные песни и марши. С 12:00 до 18:00 аудиозаписи тех лет будут транслироваться в парке имени Бориса Лосева.

Флешмоб «Голубь мира»

В рамках флешмоба «Голубь мира» югорчане могут создать из бумаги фигурку голубя и поместить ее вблизи памятников героям Великой Отечественной войны, образовательных организаций, украсить ими окна своих домов. Участникам флешмоба предлагается сфотографировать своих бумажных голубей и опубликовать в социальных сетях с пожеланиями мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Онлайн «Парад победителей»

Любой желающий может опубликовать в соцсетях фотографии и видео выступлений с исполнением песен времен Великой Отечественной войны, либо с чтением стихотворений и прозы о войне с тегом #ПарадПобедителей.

Акция «Я рисую мелом»

Наконец, взрослые югорчане вместе с детьми смогут присоединиться к акции «Я рисую мелом». Ее участникам предлагается создать тематические рисунки на асфальте и опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами #ЯРисуюМелом и #24июня. В Покачах по итогам акции будет определен лучший рисунок, автор которого получит памятный приз.