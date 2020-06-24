23 июня 2020
22 июня 2020

Что делать в ХМАО в день парада Победы. АНОНС мероприятий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, парад победы, репетиция парада, город екатеринбург, военнослужащие, 75лет победы
Большинство мероприятий пройдут онлайн, но это не помешает жителям региона отпраздновать Парад Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Парада Победы в привычном его понимании (с проездом техники, трибунами со зрителями и Бессмертным полком) в ХМАО не будет. О том, что эти мероприятия и не планировались из-за коронавируса, заявили власти Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. Тем не менее, регион, как и вся страна, присоединился к федеральным акциям и каждый житель ХМАО может в них участвовать. В некоторых муниципальных образованиях будут и особенности. URA.RU собрало в удобный список заметные события Парада Победы в ХМАО.

Федеральная акция «Звон Победы»

В полдень в течение минуты будут сигналить автомобили. В это же время из церквей будет раздаваться колокольный звон. В Нижневартовске и Лангепасе гудок прозвучит из динамиков системы оповещения. Также в некоторых городах в это время выпустят голубей, в знак мира. «Звон победы» будет слышен во всех муниципальных образованиях региона.

Концерты «Радость Победы»

В муниципалитетах ХМАО восстановят праздничную атмосферу дня Победы 1945-го года. В мероприятиях примут участие местные творческие коллективы. Целый день в соцсетях будут транслироваться записи выступлений творческих коллективов, исполняющих военные песни, частушки, стихотворения прошлых лет, музыкальные произведения на военную тематику. В Березовском районе музыку будут транслировать на площади через колонки. Мероприятия нужно искать в соцсетях под хештегом #РадостьПобеды.

Акция «Лучи Победы»

В 21:50 по местному времени в небо начнут светить прожекторы промышленных предприятий — так зажгутся «Лучи Победы». К этому мероприятию присоединились 3 муниципалитета ХМАО: Нягань, Пыть-Ях и Югорск.

Акция «Победный Марш»

К акции «#ПобедныйМарш» в автономном округе присоединятся почти все муниципальные образования. В течение дня из общественных громкоговорителей будут звучать записи военных маршей и песен: «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальная эскадрилья», Марш советских танкистов и другие. В Сургуте будет действовать передвижной комплекс, который проедет по городу, транслируя эти композиции, а на 6 площадках учреждений культуры и дополнительного образования состоится трансляция тематического радиоконцерта. По Ханты-Мансийску проедут 3 транспортные колонны с установленными на автомобилях динамиками, из которых прозвучат военные песни и марши. С 12:00 до 18:00 аудиозаписи тех лет будут транслироваться в парке имени Бориса Лосева.

Флешмоб «Голубь мира»

В рамках флешмоба «Голубь мира» югорчане могут создать из бумаги фигурку голубя и поместить ее вблизи памятников героям Великой Отечественной войны, образовательных организаций, украсить ими окна своих домов. Участникам флешмоба предлагается сфотографировать своих бумажных голубей и опубликовать в социальных сетях с пожеланиями мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Онлайн «Парад победителей»

Любой желающий может опубликовать в соцсетях фотографии и видео выступлений с исполнением песен времен Великой Отечественной войны, либо с чтением стихотворений и прозы о войне с тегом #ПарадПобедителей.

Акция «Я рисую мелом»

Наконец, взрослые югорчане вместе с детьми смогут присоединиться к акции «Я рисую мелом». Ее участникам предлагается создать тематические рисунки на асфальте и опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами #ЯРисуюМелом и #24июня. В Покачах по итогам акции будет определен лучший рисунок, автор которого получит памятный приз.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...