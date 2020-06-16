Уральский федеральный университет традиционно занимает высокие места в рейтингах вузов России Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Шесть уральских вузов вошли в топ-100 высших учебных заведений России. Рейтинг опубликовало агентство «РАЭКС-Аналитика».

Первые три места рейтинга заняли МГУ, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Лучшим вузом УрФО, по оценке «РАЭКС», стал Уральский федеральный университет, он занял 12 место. В списке лучших вузов России также Южно-Уральский госуниверситет (58 место), Тюменский госуниверситет (66 место), Тюменский индустриальный университет (71 место), Уральский и Тюменский государственные медицинские университеты Минздрава РФ (89 и 90 места). При составлении рейтинга «РАЭКС-Аналитика» оценивало качество образования, востребованность выпускников, а также научно-исследовательскую деятельность вузов.

В топ-100 не вошли вузы ХМАО, ЯНАО (в регионе есть только филиалы) и Курганской области. При этом выпускники Югры и Ямала часто возвращаются после окончания вузов работать в свои регионы, в отличие от Зауралья. По мнению социолога Сергея Ширяева, курганские вузы стали заложниками депрессивной экономической и социальной обстановки в области. «Рейтинг включает в себя много аспектов: от материальной базы, до трудоустройства выпускников по профессии. К сожалению, даже молодежь, отучившаяся в Курганской области, едет работать в другие регионы по другим профессиям. Это сказывается на рейтингах вузов», — отметил эксперт. Он также добавил, что на ситуацию влияет и низкое финансирование из бюджета — у зауральских вузов нет возможности привлекать кадры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области растет дефицит медиков и педагогов, которые уезжают в другие регионы России из-за низких зарплат. К примеру, учитель в Зауралье получает порядка 15 тыс. рублей, а в ЯНАО — около 80 тыс. рублей. По оценкам экспертов, это приводит к проблемам с демографией, а также может вылиться в протестное голосование за поправки в Конституцию и на предстоящих выборах.