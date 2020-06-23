Президент выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин выступит с телеобращением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент Владимир Путин 23 июня выступит с обращением к россиянам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент работает в Кремле. Ориентировочно в 15:00 президент сделает телеобращение к гражданам России. Приблизительно в 15:00 оно будет транслироваться по телевидению», — сообщил Песков о графике главы государства. Он уточнил, что «телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом».

Ранее Песков заявлял о намерении президента обратиться к россиянам накануне голосования за поправки к Конституции. Общероссийское голосование в связи с внесением поправок в Конституцию пройдет в течение недели с 25 июня и завершится 1 июля. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы. Изначально дата голосования была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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