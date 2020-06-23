Адвокат: Украина могла случайно сбить малайзийский Boeing

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing MH17 случайно. Об этом заявил адвокат Сабине тен Дуссхате, которая представляет в суде интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
«Украинская армия могла сделать это по ошибке, как это уже случилось в 2001 году с самолетом авиакомпании „Сибирь“, который пролетал над Черным морем», — цитирует адвоката РИА «Новости». Тогда в ходе учений Авиалайнер Ту-154М был сбит украинской ракетой. Погибли все, кто находился на борту самолета. Ранее адвокат требовала допросить свидетелей, которые заметили в небе военные истребители во время крушения. Среди них оказались журналисты.
17 июля 2014 года в небе над Донбассом произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 286 человек. Самолет был сбит ракетой, выпущенной неизвестными. Суд по делу о авиакатастрофе MH17 продолжается с 9 марта 2020 года. В качестве обвиняемых проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко), пишет телеканал 360.
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