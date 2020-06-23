На голосовании по Конституции побьют рекорд президентских выборов

Голосование по поправкам в Конституцию продлится с 25 июня по 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Количество общественных наблюдателей зарегистрированных на всероссийское голосование по Конституции РФ превысило 250 тысяч человек, сообщил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на круглом столе ЭИСИ. Политолог назвал цифру беспрецедентной, поскольку даже на президентских выборах 2018 года, когда был переизбран Владимир Путин, было меньше наблюдателей от общественных организаций — около 150 тысяч.

Григорьев напомнил, что наблюдателям придется работать не один, а семь дней (голосование продлится с 25 июня по 1 июля). Активисты будут не только контролировать честность и прозрачность плебисцита, но и следить за соблюдением мер безопасности от коронавируса: дезинфекция помещений, проверка температуры у избирателей и их дистанцирование. «С нашей стороны считаем, что Центризбирком принял исчерпывающие меры безопасности. Более 12 стран уже проголосовали в условиях коронавируса, а наши меры существенно выше».

Растет и желание россиян принять участие в голосовании по конституционным поправкам. Еще 19 июня прогнозируемая явка была 69%, а 22 июня показатель достиг 71%, сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. При этом 74% респондентов считают меры санитарной безопасности достаточными, 7% — недостаточными. По прогнозам Мамонова, за внесение поправок проголосуют от 67 до 71% россиян, против — 28-32%, еще 1-2% испортят бюллетень: «Показатели поддержки сегодня очень высокие».

Михаил Мамонов сообщил, что поправки в Конституцию поддержат до 71% россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иные прогнозы озвучил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. По подсчетам организации, явка составит 55-58%, голосование «За» составит 64-69%, «Против» — 30-35%. Кроме того, ИНСОМАР составил портрет противников поправок. Потуремский описал его так: «Можно сказать, что противники поправок чувствуют себя незащищенными, не удовлетворены своей жизнью, но склонны перекладывать ответственность именно на устройство общества».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин спрогнозировал явку в 50-60% и голосование «За» на уровне 58%. Политолог объяснил, что на количестве избирателей будет негативно сказываться массовый отъезд россиян на дачи, но электронное голосование, продление плебисцита до семи дней и голосование на дому сгладят эффект.

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