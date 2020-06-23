22 июня 2020

На северо-западе Челябинска крупный пожар. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарные
Прибывшие на место пожарные уже справились с огнем (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупный пожар произошел на северо-западе Челябинска 23 июня. Огромные клубы черного дыма поднялись в небо в районе Тополиной аллеи.

«В Челябинске на Университетской набережной пожар. Информации о пострадавших нет», — рассказал URA.RU очевидец. «Что-то горит на улице Макеева. Если смотреть со стороны Юлаева, то прямо за автосалоном, который на Университетской набережной», — сообщил другой горожанин.

На присланном видеоролике на фоне строительных конструкций ветер разносит облако черного дыма. «Произошло возгорание мусора на пересечении улиц Макеева и Университетской Набережной. На место выезжали пожарные, которые ликвидировали огонь», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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