Прибывшие на место пожарные уже справились с огнем (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупный пожар произошел на северо-западе Челябинска 23 июня. Огромные клубы черного дыма поднялись в небо в районе Тополиной аллеи.

«В Челябинске на Университетской набережной пожар. Информации о пострадавших нет», — рассказал URA.RU очевидец. «Что-то горит на улице Макеева. Если смотреть со стороны Юлаева, то прямо за автосалоном, который на Университетской набережной», — сообщил другой горожанин.

На присланном видеоролике на фоне строительных конструкций ветер разносит облако черного дыма. «Произошло возгорание мусора на пересечении улиц Макеева и Университетской Набережной. На место выезжали пожарные, которые ликвидировали огонь», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.