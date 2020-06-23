22 июня 2020

В курганском городе воду дают по графику. Но и его нарушают

© Служба новостей «URA.RU»
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Большую часть дня жители города живут без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Макушино (Курганская область) воду дают три раза в день, но, по словам местного жителя, и этот график нарушается. Об этом он сообщил на портале «Обратись».

«Наверное, не секрет, что у нас тут воду по графику дают, и это очень неудобно. И этот график не соблюдается», — написал житель города. По его словам, графики периодически сдвигают на полчаса.

На сайте администрации города указано, что воду действительно подают по графику. Он действует с 8 апреля 2019 года. Согласно нему, ее дают три раза в день. В общей сложности в течение дня люди могут пользоваться водой 7,5 часов.

На момент написания новости получить комментарий врио главы города Ирины Хухровской не удалось. Она не ответила на звонок URA.RU.

О проблемах с водой ранее сообщали жители других населенных пунктов Курганской области. В середине июня без предупреждения воду отключили у жителей Шадринска. В том же месяце на несколько дней без воды оставили жителей села Колташево Кетовского района. В Шумихе последние несколько месяцев горожанам отключают воду по полдня.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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