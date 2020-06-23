В Тюмени разрешили еще один вид прогулок

Речные прогулки на теплоходе стартовали на месяц позже обычного Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени возобновились речные прогулки на теплоходах по Туре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Тюменской судоходной компании». Прогулки стали возможным после ослабления главой региона Александром Моором карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

«Из-за эпидемиологической ситуации сроки начала навигации сдвинулись более чем на месяц, но теперь экскурсии и прогулки на теплоходах будут вестись в обычном режиме», — рассказали на предприятии. Во время прогулок будут соблюдать дополнительные меры безопасности: ограничение по числу человек на корабле, санитарная обработка судна и термометрия посетителей при входе на борт.

В регионе до 28 июня действует режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Но власти постепенно ослабляют режим — 22 июня были открыты парки, скверы и набережная. А 25 июня в Тюменской области откроются ТРЦ (без возобновления работы расположенных в них кинотеатров и развлекательных зон).