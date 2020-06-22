ТРЦ заработают с 25 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торгово-развлекательные центры и фитнес-центры начнут работу в Тюменской области 25 июня. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время онлайн-обращения. При этом, в регионе как минимум до 28 июня продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19.

«На заседании оперативного штаба мы приняли решение открыть ТРЦ с 25 июня, но без возобновления работы кинотеатров», — рассказал Моор. Предприятиям общепита, находящихся внутри торговых центров, разрешено работать только на вынос. Посетители фитнес-центров, открывающихся в ту же дату, должны будут тренироваться индивидуально.

Кроме того, с 25 июня разрешены тренировки профессиональных тюменских спортсменов, которые входят в сборные России по любым видам спорта.

Жителям региона старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, власти единовременно выплатят по 2000 рублей. Такая помощь предоставлялась людям в апреле и мае, но позднее была отмена.

По последним данным, в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразился 2621 человек. 16 из них скончались от осложнений.