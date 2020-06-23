Курганскому мэру, выписавшему себе премию, не дали выбирать замов

Мэр Шадринска Виктор Ермишкин (справа) должен будет согласовывать замов с депутатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На публичных слушаниях в Шадринске жители города не дали внести изменения в Устав. Согласно им, глава города Виктор Ермишкин, который незаконно выписал себе премию, смог бы не согласовывать своих замов с депутатами. Об этом URA.RU рассказал представитель партии «Справедливая Россия» в Курганской области Александр Бухаров.

«Я выносил поправки в проект решения Шадринской гордумы. Предложил не наделять мэра дополнительными полномочиями, забирая их у депутатов. Они и так скоро останутся бесправными. И как в этих условиях представлять волю избирателей?» — уточнил Бухаров.

При этом депутат гордумы Дмитрий Попов выразил противоположную позицию, говорится на сайте администрации Шадринска. Он считает, что глава города может сам выбирать свою команду, ему с ней работать, ведь в конечном итоге он все равно подотчетен городской думе. В итоге из 100 жителей Шадринска, которые пришли на публичные слушания, 73 проголосовали против наделения мэра дополнительными полномочиями.

«Комиссии по проведению публичных слушаний поручено вынести данный проект для рассмотрения на заседании городской думы. Думе рекомендовано учесть все замечания и предложения, высказанные участниками слушаний при рассмотрении проекта», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура завершила проверку распределения премий, выданных команде управленцев администрации Шадринска по итогам работы в 2019 году. Оказалось, что мэр Виктор Ермишкин не имел права назначать себе премию в 325 тысяч рублей. Курганской области за хорошую работу чиновников в 2019 году выделили федеральный транш на 96,5 млн рублей. 26,5 млн перечислены в муниципалитеты и выданы в виде премий. Остальные деньги (около 70 млн рублей) остались в правительстве. Там высокопоставленные чиновники (за минусом отчислений в фонды) получили более 55 млн рублей.