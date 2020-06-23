Андрей Ходосевич оговорился на официальной церемонии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель думы Тобольска Андрей Ходосевич во время официального мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, по ошибке поздравил присутствующих с началом войны. Видео с оговоркой спикера появилось в социальных сетях.

«Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне за свободу и независимость страны. <…> Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех», — завершил свое выступление Ходосевич. После этих слов председатель гордумы отошел от микрофона, смущенно улыбаясь и покачивая головой.

Получить комментарий гордумы Тобольска оперативно не удалось. На звонок URA.RU в думе не ответили.

Кроме Ходосевича в мероприятии участвовали глава города Максим Афанасьев, депутат областной думы Владимир Майер и другие чиновники. В рамках церемонии они возложили цветы к Вечному огню, а также открыли барельефы десяти жителей Тобольска, ставших в годы войны Героями Советского Союза.