На выплаты детям до 16 лет направят более 270 миллиардов рублей

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Вместе с тем Путин поручил продлить стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, и соцработникам. Также в июле и в августе продолжат действовать повышенные пособия по безработице.

В ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин поручил в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет, напоминает « Утро.ру ». Сейчас в стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет.

Для тех родителей, кто еще не получал выплаты на детей, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. После этого им единой суммой будет перечислена новая единовременная выплата и введенные ранее. Уточняется, что это пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

«На финансирование выплат на детей до 16 лет будет направлено более 274 млрд рублей», — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства. Россиянам, получившим такую выплату в июне, подавать дополнительное заявление не нужно.

На единовременные выплаты на детей до 16 лет направят более 270 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В России свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно