Бондаренко взял бутылку, открыл ее и пошел в сторону Ципящука. Его вовремя остановили остальные парламентарии. Однако Бондаренко облил водой Петрова и Чернышевского. В итоге заседание было прервано.

Конфликт начался из-за того, что обоим депутатам запретили выступать на следующем заседании Саратовской областной думы. Бондаренко снимал происходящее на видео, что не нравилось другим парламентариям. Депутат Дмитрий Петров попытался прервать съемку. Его коллега Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой и крикнул: «Проваливай отсюда».

Уточняется, что Чернышевский нецензурно выражался на заседании рабочей группы комитета по культуры. Бондаренко, в свою очередь, оскорбил коллег на заседании комитета по бюджету. Однако депутаты не успели дойти до обсуждения темы. Между ними завязалась потасовка.

«Поводом послужил бросок депутата Анатолия Ципящука пластиковой бутылкой в [депутата КПРФ Николая] Бондаренко», — сообщает агентство. Отмечается, что на заседании рассматривались вопросы о нарушении депутатской этики. Парламентарии обсуждали неэтичное поведение членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко.

В Саратовской областной думе депутаты на заседании устроили драку. Об этом сообщило ИА «Взгляд-инфо».

Заседание Саратовской облдумы в итоге было прервано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно