23 июня 2020

Выяснилось, какие последствия ждут переболевших коронавирусом

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Коронавирус может вызвать поражение мозга Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди, которые переболели коронавирусом потом всю жизнь могут испытывать проблемы со здоровьем. Об этом сообщает The Daily Telegraph

«Здоровые люди, в возрасте 40 и 50 лет, после заражения вирусом, в течение многих лет могут страдать от беспокойства, хронической усталости и нетрудоспособности», — пишет издание со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Также ученые говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие риск развития болезни Альцгеймера.

По данным исследования специалистов, пожизненные проблемы со здоровьем после выздоровления от COVID-19 будут преследовать каждого третьего. На основании статистики ученые предположили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких, а у каждого десятого выписанного пациента диагностируют острое болезни сердца.

Китайские медики обнаружили еще одно осложнение после коронавируса, пишут argumenti.ru. Согласно их данным, приблизительно у трети пациентов наблюдалось помрачение рассудка.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова порекомендовала переболевшим коронавирусом людям постоянно следить за своим состоянием, не игнорировать походы к врачу и его рекомендации, так как инфекция может настигнуть их вновь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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