Люди, которые переболели коронавирусом потом всю жизнь могут испытывать проблемы со здоровьем. Об этом сообщает The Daily Telegraph
«Здоровые люди, в возрасте 40 и 50 лет, после заражения вирусом, в течение многих лет могут страдать от беспокойства, хронической усталости и нетрудоспособности», — пишет издание со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Также ученые говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие риск развития болезни Альцгеймера.
По данным исследования специалистов, пожизненные проблемы со здоровьем после выздоровления от COVID-19 будут преследовать каждого третьего. На основании статистики ученые предположили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких, а у каждого десятого выписанного пациента диагностируют острое болезни сердца.
Китайские медики обнаружили еще одно осложнение после коронавируса, пишут argumenti.ru. Согласно их данным, приблизительно у трети пациентов наблюдалось помрачение рассудка.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова порекомендовала переболевшим коронавирусом людям постоянно следить за своим состоянием, не игнорировать походы к врачу и его рекомендации, так как инфекция может настигнуть их вновь.
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