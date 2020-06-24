Политолог объяснил, почему Киев вспомнил о плате за Севастополь

Киев вышел из Харьковского соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Украина вспомнила о долге России за базирование флота в Крыму, чтобы найти причину для очередной претензии. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Андрей Окара.

«Подобное заявление вполне ожидаемо. Это все находится в контексте тех претензий, которые есть у Украины к России. Это политическое заявление», — считает он. Политолог отметил, что деньги, которые платила Москва Киеву за базирование флота были небольшими в сравнении с мировой практикой.

При этом Окара допускает, что дело может дойти до международного суда. Однако он подчеркнул, что выиграть Украине процесс будет сложно. По словам политолога, Киев в 2014 году вышел в одностороннем порядке из Харьковского соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе.

Ранее министр иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна Киеву деньги за базирование флота в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила нападки Украины нежеланием заниматься настоящими делами. А сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Москва в ответ должна взыскать с Киева деньги, за нанесенный им ущерб полуострову, когда он еще находился под юрисдикцией Украины, передает портал «Утро.ру».

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