Cвердловская АЭС приняла новое решение по персоналу на фоне COVID

Сотрудники АЭС провели в изоляции в профилактории почти три месяца Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники Белоярской АЭС больше не будут жить в местном профилактории, всех людей отправили по домам. Об этом сообщает пресс-служба Белоярской АЭС.

«Сотрудники станции, отвечающие за управление энергоблоками, с 28 марта проживали между рабочими сменами в профилактории Белоярской АЭС. Сегодня все 150 человек отправились домой», — объяснили в БАЭС.

Энергетиков решили отпустить домой, потому что показатель заболеваемости на станции был низким. При этом всех сотрудников тестировали каждые 10 дней. График тестирований для рабочих сохранится даже после их отъезда. Также на АЭС будут применять меры защиты: частую уборку помещений, масочный режим, отдельные автобусы для вахтовиков и собственные пункты питания.

«Я считаю, за эти три месяца мы научились жить так, чтобы не заболеть самим, не заразить своих близких и детей, поэтому сможем обеспечить и работу станции, и своё здоровье», — говорит директор Белоярской АЭС. Сейчас атомная электростанция работает в штатном режиме.

Изоляция персонала БАЭС началась когда жену одного работника положили в больницу с симптомами COVID-19. Затем всех сотрудников станции поселили в профилакторий. Контакты между людьми пришлось исключить.