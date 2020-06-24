Запрет поездок в Европу изменит туристические вкусы россиян

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Клипарт depositphotos.com, море, туристы, пляж, турция, жара, купание в море
Эксперт объяснил, куда россияне поедут, если территория шенгена останется закрыта Фото: depositphotos.com

Вероятность, что Европа оставит границы закрытыми для России может изменить туристические предпочтения россиян. Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, где россияне предпочтут отдохнуть.

«Если не откроют [границы ЕС — ред.], значит, поедут туда, где откроют. Первоначальные направления для открытия это Турция и ряд других стран», — объяснил Барзыкин.

Тем не менее, волноваться, что россияне не попадут в Европу пока рано. То, что границы шенгенской зоны останутся закрытыми лишь предположение, успокоил эксперт. До сих пор не поступало никаких официальных заявлений по этому поводу, напоминает вице-президент российского союза туриндустрии.

Юрий Барзыкин отметил, что границы открываются не для всех даже внутри самой шенгенской зоны. Из-за политики по борьбе с коронавирусом, в Европу не могут выехать граждане Швеции, привел пример эксперт. Он уверяет: все, что происходит — пока лишь начальное снятие ограничений и беспокоиться из-за этого не стоит. «Сегодня это никак не влияет [на туристический бизнес — ред.]. Операторы диверсифицируют продукт, и он пользуется спросом», — считает Барзыкин.

24 июня стало известно, что ЕС планирует оставить запрет на въезд для Россиян даже после открытия границ. New York Times объяснил, что решение связано с плохой эпидемиологической ситуацией в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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