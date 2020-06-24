Платную дорогу готовятся строить между Екатеринбургом и Казанью

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, ремонт дороги, новая дорога, новый асфальт
Новую скоростную дорогу построят между двумя городами-миллионниками Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Автодор-Инвест» собирается построить скоростную дорогу между Екатеринбургом и Казанью. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Данный коридор имеет стратегическое значение для Российской Федерации, как в части развития транзитного потенциала страны. Дорога обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров», — объясняется в документах.

Сейчас «Автодор-Инвест» ищет подрядчика для возведения скоростной дороги. Цена контракта — максимум 114,75 млн рублей. Подрядчика определят 29 июля. Варианты организации платного и бесплатного движения пока рассчитываются. Трассу обещают сделать платной. Подрядчик протестирует для нее три тарифа: 1 рубль за километр, 1,5 рубля за километр и 3 рубля за километр.

Трасса «Екатеринбург-Казань» станет частью скоростного международного транспортного коридора «Запад-Восток». Дорога строится согласно российской транспортной стратегии, действующей до 2030 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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