Платную дорогу готовятся строить между Екатеринбургом и Казанью

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Трасса «Екатеринбург-Казань» станет частью скоростного международного транспортного коридора «Запад-Восток». Дорога строится согласно российской транспортной стратегии, действующей до 2030 года.

Сейчас «Автодор-Инвест» ищет подрядчика для возведения скоростной дороги. Цена контракта — максимум 114,75 млн рублей. Подрядчика определят 29 июля. Варианты организации платного и бесплатного движения пока рассчитываются. Трассу обещают сделать платной. Подрядчик протестирует для нее три тарифа: 1 рубль за километр, 1,5 рубля за километр и 3 рубля за километр.

«Данный коридор имеет стратегическое значение для Российской Федерации, как в части развития транзитного потенциала страны. Дорога обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров», — объясняется в документах.

«Автодор-Инвест» собирается построить скоростную дорогу между Екатеринбургом и Казанью. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно