В Совфеде раскрыли, как будут расти пенсии до 2024 года. Сценарий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, бабушка, дедушка, пожилая пара, пенсия, пожилые люди, пенсионеры, за руки
Пенсионеров ожидают ежегодные прибавки в тысячу рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Прогнозируемая ежегодная индексация пенсий формируется таким образом, чтобы к 2024 году средний размер страховых выплат составил около 20 тысяч рублей. Об этом рассказала зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Ежегодная прибавка будет в среднем составлять тысячу рублей», — приводит слова Бибиковой «Парламентская газета». Таким образом, в 2021 году средний размер страховой пенсии по старости повысится до 17 432 рублей, в 2022 году — до 18 357 рублей, в 2023 году — до 19 283 рублей. В 2024 году сумма достигнет 20 тысяч.

Ранее в ПФР рассказали, как проиндексируется накопительная часть пенсий россиян в этом году. Так, по информации «Национальной службы новостей», жителей страны ждет индексация в 9,13%, что в три раза превышает уровень официальной инфляции.

Помимо этого ПФР анонсировал дополнительные прибавки к пенсиям для участников программы софинансирования и пожилых опекунов, сообщает «Царьград». Для данных категорий граждан также предусмотрена ежегодная индексация выплат.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...