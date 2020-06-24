Пенсионеров ожидают ежегодные прибавки в тысячу рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Прогнозируемая ежегодная индексация пенсий формируется таким образом, чтобы к 2024 году средний размер страховых выплат составил около 20 тысяч рублей. Об этом рассказала зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Ежегодная прибавка будет в среднем составлять тысячу рублей», — приводит слова Бибиковой «Парламентская газета». Таким образом, в 2021 году средний размер страховой пенсии по старости повысится до 17 432 рублей, в 2022 году — до 18 357 рублей, в 2023 году — до 19 283 рублей. В 2024 году сумма достигнет 20 тысяч.

Ранее в ПФР рассказали, как проиндексируется накопительная часть пенсий россиян в этом году. Так, по информации «Национальной службы новостей», жителей страны ждет индексация в 9,13%, что в три раза превышает уровень официальной инфляции.

Помимо этого ПФР анонсировал дополнительные прибавки к пенсиям для участников программы софинансирования и пожилых опекунов, сообщает « Царьград» . Для данных категорий граждан также предусмотрена ежегодная индексация выплат.

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