Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом в мире

Ветераны две недели до парада были на самоизоляции
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Красная площадь во время парада Победы — это самое безопасное место в мире. Такое мнение высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Все, кто стоит на трибуне, прошли проверку на коронавирус, а ветераны за две недели до парада были на самоизоляции, уточнил он. «Самое безопасное место в России и на планете — это здесь», — приводит слова Геннадия Онищенко ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что 24 июня, когда пройдет парад, карантинные меры уже будут не нужны. Парад прошел с соблюдением всех эпидемиологических мер.
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