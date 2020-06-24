Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом в мире

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Парад Победы на Красной площади. Москва, ветеран войны, парад победы, красная площадь, 9 мая
Ветераны две недели до парада были на самоизоляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Красная площадь во время парада Победы — это самое безопасное место в мире. Такое мнение высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Все, кто стоит на трибуне, прошли проверку на коронавирус, а ветераны за две недели до парада были на самоизоляции, уточнил он. «Самое безопасное место в России и на планете — это здесь», — приводит слова Геннадия Онищенко ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что 24 июня, когда пройдет парад, карантинные меры уже будут не нужны. Парад прошел с соблюдением всех эпидемиологических мер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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