Спецпредставитель Путина рассказал, как тайно служил в ВДВ

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Сергей Иванов на Медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, иванов сергей
Сергей Иванов не проходил срочную службу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов служил в ВДВ под чужой фамилией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Иванов пояснил, что не проходил полноценную срочную службу, потому что поступил в учебное заведение ФСБ. Там будущих слушателей направляли на месячную подготовку в ВДВ. «Я попал в Псковскую дивизию. Естественно, под чужой фамилией и чужим воинским званием, под видом лейтенанта запаса проходил переподготовку», — поделился Сергей Иванов по окончании парада Победы на Красной площади.

В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня из-за пандемии коронавируса. К участию в мероприятии были допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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