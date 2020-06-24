Спецпредставитель Путина рассказал, как тайно служил в ВДВ

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов служил в ВДВ под чужой фамилией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Иванов пояснил, что не проходил полноценную срочную службу, потому что поступил в учебное заведение ФСБ. Там будущих слушателей направляли на месячную подготовку в ВДВ. «Я попал в Псковскую дивизию. Естественно, под чужой фамилией и чужим воинским званием, под видом лейтенанта запаса проходил переподготовку», — поделился Сергей Иванов по окончании парада Победы на Красной площади.
В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня из-за пандемии коронавируса. К участию в мероприятии были допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков заболевания.
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