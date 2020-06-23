В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве

Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии и Герцеговины [Милорад] Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия», — сообщил Песков. Также мероприятие посетят председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен на 24 июня. К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков заболевания. Однако в Кремле россиянам посоветовали посмотреть мероприятие по телевизору: как отметил Песков, так будет безопаснее, тем более что по ТВ парад всегда выглядит красочнее.
Из-за эпидемии в 13 городах страны отказались от проведения парада Победы. В Кремле к этому решению отнеслись с пониманием, пишет «Дни.ру».
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