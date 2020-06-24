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В Мегионе горожане выпустили на волю несколько голубей в знак мира во всем мире. Но некоторые участники флешмоба «Голубь Мира» запускали голубей из бумаги.

В Ханты-Мансийске прошел автопарад. Также с больших экранов горожанам транслировался парад на Красной площади в Москве.

Присоединился регион и к акции «Звон Победы». Автомобилисты отдали дань памяти предкам, воевавшим на фронтах, работавшим в тылу — всем, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны. В честь защитников отечества в 12 часов местного времени на протяжении минуты гудели машины, работали городские системы, звучал колокольный звон.

Кроме этого, по некоторым городам проехались агитационные автомобили, на которых установлены колонки, через которые проигрывают песни военных лет. Так выглядит всероссийская акции #РадостьПобеды в ХМАО.

Приуроченные к новому Дню Победы акции в ХМАО прошли именно так, как и планировалось . Жители региона, к примеру, активно участвовали в федеральном проекте «Я рисую мелом», организованном Российским движением школьников.

День Победы, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня, Югра отпраздновала в ограниченном режиме. От традиционного парада было решено отказаться, но в регионе все же провели несколько праздничных акций.

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