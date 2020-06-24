23 июня 2020
22 июня 2020

Как ХМАО отпраздновал новый День Победы в разгар пандемии. ФОТОРЕПОРТАЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, день победы, праздник победы, флаги победы
ХМАО отметило праздник в ограниченном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

День Победы, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня, Югра отпраздновала в ограниченном режиме. От традиционного парада было решено отказаться, но в регионе все же провели несколько праздничных акций.

Приуроченные к новому Дню Победы акции в ХМАО прошли именно так, как и планировалось. Жители региона, к примеру, активно участвовали в федеральном проекте «Я рисую мелом», организованном Российским движением школьников.

Фото: «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»
Фото: «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»

Кроме этого, по некоторым городам проехались агитационные автомобили, на которых установлены колонки, через которые проигрывают песни военных лет. Так выглядит всероссийская акции #РадостьПобеды в ХМАО.

Фото: пресс-служба администрации Сургута
Фото: «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»

Присоединился регион и к акции «Звон Победы». Автомобилисты отдали дань памяти предкам, воевавшим на фронтах, работавшим в тылу — всем, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны. В честь защитников отечества в 12 часов местного времени на протяжении минуты гудели машины, работали городские системы, звучал колокольный звон.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске прошел автопарад. Также с больших экранов горожанам транслировался парад на Красной площади в Москве.

Фото: пресс-служба администрации Ханты-Мансийска
Фото: пресс-служба администрации Ханты-Мансийска

В Мегионе горожане выпустили на волю несколько голубей в знак мира во всем мире. Но некоторые участники флешмоба «Голубь Мира» запускали голубей из бумаги.

Фото: «Официальный Мегион», «ВКонтакте»

Фото: «Официальный Радужный», «ВКонтакте»
Фото: «Официальный Радужный», «ВКонтакте»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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